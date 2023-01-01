Биография

Лора Харрис — канадская телевизионная и киноактриса. Родилась в Ванкувере 20 ноября 1976 года. С пяти лет девочка начала активно участвовать в радиопостановках, а также занималась озвучкой мультсериалов. После окончания школы Крофтон-Хаус она поступила в колледж. Большую часть времени уделяла развитию карьеры на телевидении, регулярно снимаясь в различных сериалах. Еще будучи подростком, также начала сниматься в полнометражных фильмах. Дебют Лоры Харрис на телеэкранах состоялся в 1990 году, когда девушке досталась одна из основных ролей в картине «Хиллсайд». Позднее получила приглашение на съемки многосерийного проекта «Горец». В 1997 году она снялась в фильме «Короли самоубийства». Широкую известность актрисе принесло ее появление в полнометражном фильме «Факультет». В 2000 году ей досталась главная роль в полнометражной картине «Зов». Еще через год актриса появилась на переднем плане в ленте «Студенческий угар». Следующий знаковый проект в творческой биографии актрисы — полнометражный фильм «Корпоративка». Также зрителям запомнились роли Лоры Харрис в многосерийных проектах «Мертвые как я», «Женский клуб расследований убийств», «Секретные материалы» и «Притяжению вопреки».