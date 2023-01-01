Эпидемия (фильм, 1995) смотреть онлайн
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Сюжет
Из Африки в Америку с зараженной обезьянкой попадает смертельный вирус. Специалисты-эпидемиологи из НИИ инфекционных заболеваний армии США, в числе которых полковник Сэм Дэниелс, срочно вылетают в эпицентр заражения. Двое из высших военных руководителей - начальники Сэма - скрывают от него, �что им известен этот вирус, который они выводили несколько лет. И, более того, даже разработали сыворотку, способную обезвредить вирус. Для предотвращения страшной эпидемии нужна сыворотка, которую можно получить лишь из крови первоначального носителя - той самой обезьянки. Дело осложняется тем, что место ее нахождения неизвестно, а счет идет на часы...
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Вольфганг
Петерсен
- Актёр
Дастин
Хоффман
- Актриса
Рене
Руссо
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
�Кевин
Спейси
- Актёр
Кьюба
Гудинг мл.
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актёр
Патрик
Демпси
- ЗМАктёр
Закес
Мокае
- МБАктёр
Малик
Боуэнс
- СЛАктриса
Сьюзэн
Ли Хоффман
- ГКПродюсер
Гэйл
Кац
- АКПродюсер
Арнольд
Копельсон
- Продюсер
Вольфганг
Петерсен
- СБПродюсер
Стивен
Браун
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ЛКМонтажёр
Линзи
Клингмэн
- СЕМонтажёр
Стивен
Е. Ривкин
- НТМонтажёр
Нил
Трэвис
- МБОператор
Михаэль
Балльхаус
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард