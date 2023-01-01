Эпидемия (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Из Африки в Америку с зараженной обезьянкой попадает смертельный вирус. Специалисты-эпидемиологи из НИИ инфекционных заболеваний армии США, в числе которых полковник Сэм Дэниелс, срочно вылетают в эпицентр заражения. Двое из высших военных руководителей - начальники Сэма - скрывают от него, �что им известен этот вирус, который они выводили несколько лет. И, более того, даже разработали сыворотку, способную обезвредить вирус. Для предотвращения страшной эпидемии нужна сыворотка, которую можно получить лишь из крови первоначального носителя - той самой обезьянки. Дело осложняется тем, что место ее нахождения неизвестно, а счет идет на часы...



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