2154 год. Человечество разделилось на привилегированный класс, живущий на экологичной космической станции Элизиум, и массы, которые задыхаются на перенаселенной Земле. Рабочий Макс получает смертельную дозу радиации и отчаянно стремится попасть на Элизиум, где есть спасительный антидот.

