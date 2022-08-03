Элизиум: Рай не на Земле (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.82013, Elysium
Фантастика, Триллер105 мин18+
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О фильме
2154 год. Человечество разделилось на привилегированный класс, живущий на экологичной космической станции Элизиум, и массы, которые задыхаются на перенаселенной Земле. Рабочий Макс получает смертельную дозу радиации и отчаянно стремится попасть на Элизиум, где есть спасительный антидот.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Нил
Бломкамп
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актриса
Алиси
Брага
- ШКАктёр
Шарлто
Копли
- Актриса
Джоди
Фостер
- ВМАктёр
Вагнер
Моура
- ЭТАктриса
Эмма
Тремблей
- Актёр
Диего
Луна
- УФАктёр
Уильям
Фихтнер
- ФТАктёр
Фаран
Таир
- МПАктёр
Максвелл
Перри Коттон
- Сценарист
Нил
Бломкамп
- Продюсер
Билл
Блок
- Продюсер
Нил
Бломкамп
- Продюсер
Саймон
Кинберг
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- ДМХудожник
Дон
Макколей
- ЭФХудожница
Эйприл
Ферри
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- ДВХудожница
Джина
Васкес
- ДКМонтажёр
Джулиан
Кларк
- ЛСМонтажёр
Ли
Смит
- ТООператор
Трент
Опалок