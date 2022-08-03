Элизиум: Рай не на Земле
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Элизиум: Рай не на Земле

Элизиум: Рай не на Земле (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.82013, Elysium
Фантастика, Триллер105 мин18+

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О фильме

2154 год. Человечество разделилось на привилегированный класс, живущий на экологичной космической станции Элизиум, и массы, которые задыхаются на перенаселенной Земле. Рабочий Макс получает смертельную дозу радиации и отчаянно стремится попасть на Элизиум, где есть спасительный антидот.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Элизиум: Рай не на Земле»