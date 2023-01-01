Биография

Нил Бломкамп – режиссер, 3D-аниматор, снимающий фильмы в жанре научной фантастики, боевики. Стал номинантом на «Оскар» за работу над картиной «Район № 9», в категории «Лучший адаптированный сценарий». Его фильмы являются лучшими в жанре фантастики благодаря особой зрелищности, которая достигается путем соединения элементов различных жанров. Талантливый режиссер родился в Южно-Африканской Республике, в г. Йоханнесбург. В 16 лет произошло знакомство Бломкампа с Шарлото Копли, который разделял его интересы и окончил ту же среднюю школу Red hill High School. Копли предоставлял новому другу возможность воспользоваться ресурсами своей производственной компании, так как юноше хотелось реализовать свой талант в компьютерном дизайне и начать создавать 3D-анимацию. В благодарность Бломкамп оказывал будущему сценаристу Копли помощь в работе над проектами. В конце 90-х юноша уехал в Канаду и поступил в Ванкуверскую школу компьютерной графики и спецэффектов. Затем он снял несколько короткометражных лент. Особенно выдающимся стал фильм Нила Бломкампа «Выжить в Йобурге». Эта картина была высоко оценена Питером Джексоном, который пригласил молодого режиссера работать над лентой «Хало». Сюжет фильма основан на одноименной игре. Режиссер подключился к работе, но проект был остановлен. В качестве компенсации за труд Джексон выплатил молодому дарованию 30 млн долларов. На эти средства был снят фантастический боевик «Район № 9», который также сделал Бломкампа популярным.