Элизиум: Рай не на Земле
Актёры и съёмочная группа фильма «Элизиум: Рай не на Земле»

Актёры и съёмочная группа фильма «Элизиум: Рай не на Земле»

Режиссёры

Нил Бломкамп

Neill Blomkamp
Режиссёр

Актёры

Мэтт Дэймон

Matt Damon
АктёрMax
Алиси Брага

Алиси Брага

Alice Braga
АктрисаFrey
Шарлто Копли

Sharlto Copley
АктёрKruger
Джоди Фостер

Jodie Foster
АктрисаDelacourt
Вагнер Моура

Wagner Moura
АктёрSpider
Эмма Тремблей

Emma Tremblay
АктрисаMatilda
Диего Луна

Diego Luna
АктёрJulio
Уильям Фихтнер

William Fichtner
АктёрJohn Carlyle
Фаран Таир

Faran Tahir
АктёрPresident Patel
Максвелл Перри Коттон

Maxwell Perry Cotton
АктёрYoung Max

Сценаристы

Нил Бломкамп

Neill Blomkamp
Сценарист

Продюсеры

Билл Блок

Bill Block
Продюсер
Нил Бломкамп

Neill Blomkamp
Продюсер
Саймон Кинберг

Simon Kinberg
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Быстрицкий

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Владислав Копп

Актёр дубляжа
Елена Соловьева

Актриса дубляжа
Вадим Медведев

Актёр дубляжа

Художники

Дон Макколей

Don Macaulay
Художник
Эйприл Ферри

April Ferry
Художница
Питер Ландо

Peter Lando
Художник
Джина Васкес

Gena Vazquez
Художница

Монтажёры

Джулиан Кларк

Julian Clarke
Монтажёр
Ли Смит

Lee Smith
Монтажёр

Операторы

Трент Опалок

Trent Opaloch
Оператор