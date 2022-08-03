Джуманджи: Новый уровень (фильм, 2019) смотреть онлайн

Хлебнув тягот нью-йоркской жизни и расставшись с Мартой, Спенсер приезжает домой отдохнуть. Однако на назначенную встречу с друзьями герой не является, и они понимают, что он вновь запустил «Джуманджи». Компания отправляется на поиски Спенсера, прихватив с собой его эксцентричного дедушку.

