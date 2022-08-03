Джуманджи: Новый уровень
Джуманджи: Новый уровень

Джуманджи: Новый уровень (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.22019, Jumanji: The Next Level
Фэнтези, Комедия118 мин12+

Хлебнув тягот нью-йоркской жизни и расставшись с Мартой, Спенсер приезжает домой отдохнуть. Однако на назначенную встречу с друзьями герой не является, и они понимают, что он вновь запустил «Джуманджи». Компания отправляется на поиски Спенсера, прихватив с собой его эксцентричного дедушку.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Фэнтези
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джуманджи: Новый уровень»