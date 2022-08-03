Джуманджи: Новый уровень (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.22019, Jumanji: The Next Level
Фэнтези, Комедия118 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Хлебнув тягот нью-йоркской жизни и расставшись с Мартой, Спенсер приезжает домой отдохнуть. Однако на назначенную встречу с друзьями герой не является, и они понимают, что он вновь запустил «Джуманджи». Компания отправляется на поиски Спенсера, прихватив с собой его эксцентричного дедушку.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения, Фэнтези
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Джейк
Кэздан
- Актёр
Дуэйн
Джонсон
- Актёр
Джек
Блэк
- Актёр
Кевин
Харт
- Актриса
Карен
Гиллан
- Актёр
Ник
Джонас
- ААктриса
Аквафина
- Актёр
Риз
Дэрби
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- Актёр
Дэнни
Гловер
- МТАктриса
Морган
Тернер
- Сценарист
Джейк
Кэздан
- Сценарист
Джефф
Пинкнер
- СРСценарист
Скотт
Розенберг
- КВСценарист
Крис
Ван Оллсбёрг
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- Продюсер
Дэни
Гарсиа
- ХГПродюсер
Хирам
Гарсиа
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ДМХудожница
Дрю
Монахэн
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- КФХудожница
Келси
Фаулер
- Монтажёр
Марк
Хелфрич
- ДПОператор
Дьюла
Падош
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман