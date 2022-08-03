Джонни Д. (в переводе Гоблина)
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Джонни Д. (в переводе Гоблина)

Джонни Д. (в переводе Гоблина) (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.42009, Public Enemies
Биография, Драма134 мин18+

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О фильме

Байопик самого культового гангстера Америки в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет фильма сосредоточен на противостоянии неуловимого грабителя Джона Диллинджера с агентом ФБР Мелвином Пeрвисом, проводившим операцию по его поимке. Внимание ненормативная лексика!

Страна
США, Япония
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Биография
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джонни Д. (в переводе Гоблина)»