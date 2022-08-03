Джонни Д. (в переводе Гоблина) (фильм, 2009) смотреть онлайн

Байопик самого культового гангстера Америки в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет фильма сосредоточен на противостоянии неуловимого грабителя Джона Диллинджера с агентом ФБР Мелвином Пeрвисом, проводившим операцию по его поимке. Внимание ненормативная лексика!

