Джонни Д. (в переводе Гоблина) (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.42009, Public Enemies
Биография, Драма134 мин18+
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О фильме
Байопик самого культового гангстера Америки в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сюжет фильма сосредоточен на противостоянии неуловимого грабителя Джона Диллинджера с агентом ФБР Мелвином Пeрвисом, проводившим операцию по его поимке. Внимание ненормативная лексика!
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Манн
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актриса
Марион
Котийяр
- СЛАктёр
Стивен
Лэнг
- Актёр
Джейсон
Кларк
- Актёр
Стивен
Грэм
- Актёр
Билли
Крудап
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- БКАктриса
Бранка
Катич
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Сценарист
Ронан
Беннетт
- Сценарист
Майкл
Манн
- ЭБСценарист
Энн
Бидермен
- ББСценарист
Брайан
Барроу
- Продюсер
Майкл
Манн
- КМПродюсер
Кевин
Мишер
- Продюсер
Дж.
Мак Браун
- БХПродюсер
Брайан
Х. Кэрролл
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ПЛХудожник
Патрик
Ламб
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- ЭГКомпозитор
Эллиот
Голденталь