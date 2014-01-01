Джон Уик (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший киллер мстит за убийство любимой собаки. Киану Ривз, Уиллем Дефо и звезда «Игры престолов» Алфи Аллен в первой части великой экшен-франшизы про киллера с душевной раной.



В настоящее время Джон Уик ведет мирную жизнь, как любой среднестатистический американец. Тем не менее под маской обывателя скрывается бывший наемный убийца, один из лучших профессионалов в своем деле. Джон завязал с криминалом после смерти жены, и единственное живое напоминание о любимой супруге — это собака по кличке Дейзи. Однажды ее убивает высокомерный юнец, решивший украсть у бывшего киллера раритетный Mustang. Теперь жаждущий мести Джон Уик готов стереть врага в порошок.



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