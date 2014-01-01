Джон Уик
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Джон Уик

Джон Уик (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.92014, John Wick
Боевики, Триллеры97 мин18+

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Сюжет

Бывший киллер мстит за убийство любимой собаки. Киану Ривз, Уиллем Дефо и звезда «Игры престолов» Алфи Аллен в первой части великой экшен-франшизы про киллера с душевной раной.

В настоящее время Джон Уик ведет мирную жизнь, как любой среднестатистический американец. Тем не менее под маской обывателя скрывается бывший наемный убийца, один из лучших профессионалов в своем деле. Джон завязал с криминалом после смерти жены, и единственное живое напоминание о любимой супруге — это собака по кличке Дейзи. Однажды ее убивает высокомерный юнец, решивший украсть у бывшего киллера раритетный Mustang. Теперь жаждущий мести Джон Уик готов стереть врага в порошок.

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Информация

Страна
США, Канада, Китай
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джон Уик»

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