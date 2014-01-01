Джон Уик (фильм, 2014) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Бывший киллер мстит за убийство любимой собаки. Киану Ривз, Уиллем Дефо и звезда «Игры престолов» Алфи Аллен в первой части великой экшен-франшизы про киллера с душевной раной.
В настоящее время Джон Уик ведет мирную жизнь, как любой среднестатистический американец. Тем не менее под маской обывателя скрывается бывший наемный убийца, один из лучших профессионалов в своем деле. Джон завязал с криминалом после смерти жены, и единственное живое напоминание о любимой супруге — это собака по кличке Дейзи. Однажды ее убивает высокомерный юнец, решивший украсть у бывшего киллера раритетный Mustang. Теперь жаждущий мести Джон Уик готов стереть врага в порошок.
Чтобы насладиться убойной франшизой, включайте фильм «Джон Уик» — смотреть онлайн и в хорошем качестве его можно на нашем видеосервисе Wink!
Джон Уик смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Чад
Стахелски
- Режиссёр
Дэвид
Литч
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Микаэл
Нюквист
- АААктёр
Алфи
Аллен
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ДУАктёр
Дин
Уинтерс
- Актриса
Эдрианн
Палики
- ОБАктёр
Омер
Барнеа
- ТЛАктёр
Тоби
Леонард Мур
- ДБАктёр
Дэниэл
Бернхард
- Актриса
Бриджет
Мойнэхэн
- ДКСценарист
Дерек
Колстад
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- Продюсер
Дэвид
Литч
- Продюсер
Ева
Лонгория
- ТМПродюсер
Тара
Моросс
- КСПродюсер
Кевин
Скотт Фрайкс
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЛМХудожник
Лука
Моска
- ЭРМонтажёр
Элисабет
Рональдсдоуттир
- ДСОператор
Джонатан
Села
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс