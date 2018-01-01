Биография

Микаэл Нюквист — шведский актер и продюсер. Лауреат премии «Золотой жук». Родился в Стокгольме 8 ноября 1960 года. Первые уроки актерского мастерства получил в юности в Омахе, когда обучался в США по программе обмена студентами. Также занимался балетом, но поступать решил в театральную академию в Мальме. Закончив обучение, работал в театре. Всего в фильмографии Микаэла Нюквиста около 90 работ в жанре драма, триллер и криминал. Кинодебют актера состоялся в фильме Kamraterna, где он сыграл одну из главных ролей. Снимался в таких известных картинах, как «Комиссар Мартин Бек», «Ночная прогулка», «Побег», «Парень с соседней могилы», «Как на небесах», «Моя лучшая мама», «Девушка, которая взрывала воздушные замки», «Миллениум». Кроме того, пробовал себя в роли продюсера — был исполнительным продюсером в фильме «Код 100».