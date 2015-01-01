Девушка в книге
Wink
Фильмы
Девушка в книге
7.82015, The Girl in the Book
Драма84 мин18+

Девушка в книге (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Начинающая писательница Элис увязла в своих психологических проблемах. Она не реализована в творчестве – написание романа не движется. С личной жизнью тоже все плохо, девушка избегает серьезных отношений. А в книжном издательстве, где она работает помощником редактора, деспотичный босс дал ей задание: заняться переизданием книги о девочке-подростке, которая была написана пятнадцать лет назад. Босс думает, что это удачная идея, ведь автор книги Милан Даникер – один из клиентов отца Элис, а значит, она с ним тоже знакома. Только именно этот взрослый мужчина в прошлом причинил юной Элис невыносимую боль

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

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Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка в книге»