Девушка в книге (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Начинающая писательница Элис увязла в своих психологических проблемах. Она не реализована в творчестве – написание романа не движется. С личной жизнью тоже все плохо, девушка избегает серьезных отношен�ий. А в книжном издательстве, где она работает помощником редактора, деспотичный босс дал ей задание: заняться переизданием книги о девочке-подростке, которая была написана пятнадцать лет назад. Босс думает, что это удачная идея, ведь автор книги Милан Даникер – один из клиентов отца Элис, а значит, она с ним тоже знакома. Только именно этот взрослый мужчина в прошлом причинил юной Элис невыносимую боль
Девушка в книге смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МКРежиссёр
Мария
Кон
- ДЛАктёр
Джордан
Лейдж
- Актриса
Талия
Болсам
- МЭАктёр
Марк
Эллиот Уилсон
- Актёр
Майкл
Кристофер
- КДАктриса
Кортни
Дэниелс
- ЭВАктриса
Эмили
ВанКэмп
- ДВАктёр
Джоэль
Ван Лью
- ДНАктёр
Джон
Норман Шнайдер
- Актёр
Микаэл
Нюквист
- АМАктриса
Ана
Мулвой-Тен
- МКСценарист
Мария
Кон
- КДПродюсер
Кортни
Дэниелс
- ДРПродюсер
Джина
Резник
- РУХудожник
Ричард
Уокер
- ШРХудожник
Шарлотта
Ройер
- ДБМонтажёр
Джессика
Брунетто
- УБКомпозитор
Уильям
Бейтс