Джон Уик (в переводе Гоблина)
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Джон Уик (в переводе Гоблина)

Джон Уик (в переводе Гоблина) (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.82014, John Wick
Боевики, Триллеры97 мин18+

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Сюжет

Самый успешный фильм с Киану Ривзом после «Матрицы» стал еще сочнее и брутальнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Бывший киллер Джон Уик отошeл от дел и не желает браться за старое. Он тихо живет за городом с любимой собакой Дейзи. Однажды Джон отказывается продать свой Мустанг молодому выскочке, а тот в отместку убивает Дейзи. Месть собаковода будет страшной!

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Информация

Страна
США, Канада, Китай
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джон Уик (в переводе Гоблина)»

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