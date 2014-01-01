Джон Уик (в переводе Гоблина) (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.82014, John Wick
Боевики, Триллеры97 мин18+
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Сюжет
Самый успешный фильм с Киану Ривзом после «Матрицы» стал еще сочнее и брутальнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Бывший киллер Джон Уик отошeл от дел и не желает браться за старое. Он тихо живет за городом с любимой собакой Дейзи. Однажды Джон отказывается продать свой Мустан�г молодому выскочке, а тот в отместку убивает Дейзи. Месть собаковода будет страшной!
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Чад
Стахелски
- Режиссёр
Дэвид
Литч
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Микаэл
Нюквист
- АААктёр
Алфи
Аллен
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ДУАктёр
Дин
Уинтерс
- Актриса
Эдрианн
Палики
- ОБАктёр
Омер
Барнеа
- ТЛАктёр
Тоби
Леонард Мур
- ДБАктёр
Дэниэл
Бернхард
- Актриса
Бриджет
Мойнэхэн
- ДКСценарист
Дерек
Колстад
- Продюсер
Бэзил
Иваник
- Продюсер
Дэвид
Литч
- Продюсер
Ева
Лонгория
- ТМПродюсер
Тара
М�оросс
- КСПродюсер
Кевин
Скотт Фрайкс
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЛМХудожник
Лука
Моска
- ЭРМонтажёр
Элисабет
Рональдсдоуттир
- ДСОператор
Джонатан
Села
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс