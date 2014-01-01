Джон Уик (в переводе Гоблина) (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Самый успешный фильм с Киану Ривзом после «Матрицы» стал еще сочнее и брутальнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Бывший киллер Джон Уик отошeл от дел и не желает браться за старое. Он тихо живет за городом с любимой собакой Дейзи. Однажды Джон отказывается продать свой Мустан�г молодому выскочке, а тот в отместку убивает Дейзи. Месть собаковода будет страшной!



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