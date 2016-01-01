Джейсон Борн (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.92016, Jason Bourne
Боевики, Триллеры118 мин18+
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Сюжет
Мир на грани катастрофы, а значит пришло время ему вернуться. Неаполь, Мюнхен, Нью-Йорк — его имя знают повсюду. Элитный суперагент, лучший из лучших, даже в Лас-Вегасе игра пойдет по его правилам. Он — Джейсон Борн...
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Информация
СтранаВеликобритания, Китай, США
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Триллеры
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Пол
Гринграсс
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актриса
Алисия
Викандер
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актриса
Джулия
Стайлз
- Актёр
Риз
Ахмед
- АЭАктёр
Ато
Эссандо
- СШАктёр
Скотт
Шеперд
- Актёр
Билл
Кэмп
- ВКАктёр
Винценц
Кифер
- Сценарист
Пол
Гринграсс
- Сценарист
Кристофер
Раус
- РЛСценарист
Роберт
Ладлэм
- Продюсер
Мэтт
Дэймон
- ГГПродюсер
Грегори
Гудман
- Продюсер
Пол
Гринграсс
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ПИХудожник
Пол
Инглис
- ПЛХудожник
Пол
Легьер
- КОХудожница
Корнелия
Отт
- МСХудожник
Марк
Скратон
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- Монтажёр
Кристофер
Раус
- БЭОператор
Бэрри
Экройд
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл