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Джек Ричер

Джек Ричер (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Jack Reacher
Боевики125 мин18+

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Сюжет

Снайпер убивает пять случайных прохожих, но все улики указывают на человека, заключенного под стражу. На допросе подозреваемый умоляет об одном — найти Джека Ричера.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джек Ричер»

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