Джек Ричер (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Jack Reacher
Боевики125 мин18+
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Сюжет
Снайпер убивает пять случайных прохожих, но все улики указывают на человека, заключенного под стражу. На допросе подозреваемый умоляет об одном — найти Джека Ричера.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Кристофер
Маккуорри
- Актёр
Том
Круз
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актёр
Джай
Кортни
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Роберт
Дювалл
- ВХАктёр
Вернер
Херцог
- ДСАктёр
Джозеф
Сикора
- МРАктёр
Майкл
Рэймонд-Джеймс
- АФАктриса
Алексия
Фаст
- Сце�нарист
Кристофер
Маккуорри
- ЛЧСценарист
Ли
Чайлд
- Продюсер
Том
Круз
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- Продюсер
Дэна
Голдберг
- Продюсер
Дон
Грэйнджер
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- А�ДАктёр дубляжа
Александр
Дзюба
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- КМХудожница
Криста
Манро
- ГАХудожник
Грегори
А. Веймерскирч
- СМХудожница
Сьюзэн
Мэтисон
- КСМонтажёр
Кевин
Ститт
- КДОператор
Калеб
Дешанель
- ДККомпозитор
Джо
Крэймер