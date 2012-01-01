Джек Ричер (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Снайпер убивает пять случайных прохожих, но все улики указывают на человека, заключенного под стражу. На допросе подозреваемый умоляет об одном — найти Джека Ричера.



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