Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся (фильм, 2016) смотреть онлайн

Джек возвращается в Вашингтон, чтобы встретиться с майором Тернер, которая не раз спасала ему жизнь. Новость о том, что Тернер арестовали по подозрению в шпионаже, застает его врасплох. Теперь Джеку необходимо доказать невиновность боевого товарища.

