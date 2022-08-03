Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
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Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся

Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.02016, Jack Reacher: Never Go Back
Боевик, Триллер113 мин18+

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О фильме

Джек возвращается в Вашингтон, чтобы встретиться с майором Тернер, которая не раз спасала ему жизнь. Новость о том, что Тернер арестовали по подозрению в шпионаже, застает его врасплох. Теперь Джеку необходимо доказать невиновность боевого товарища.

Страна
Китай, США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»