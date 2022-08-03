Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.02016, Jack Reacher: Never Go Back
Боевик, Триллер113 мин18+
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О фильме
Джек возвращается в Вашингтон, чтобы встретиться с майором Тернер, которая не раз спасала ему жизнь. Новость о том, что Тернер арестовали по подозрению в шпионаже, застает его врасплох. Теперь Джеку необходимо доказать невиновность боевого товарища.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Эдвард
Цвик
- Актёр
Том
Круз
- Актриса
Коби
Смолдерс
- Актёр
Элдис
Ходж
- Актриса
Даника
Ярош
- Актёр
Патрик
Хьюсингер
- Актёр
Холт
Маккэллани
- РНАктёр
Роберт
Неппер
- ДЛАктёр
Джудд
Лорманд
- КБАктёр
Кристофер
Берри
- РУСценарист
Ричард
Уэнк
- Сценарист
Эдвард
Цвик
- Сценарист
Маршалл
Херсковиц
- ЛЧСценарист
Ли
Чайлд
- Продюсер
Дон
Грэйнджер
- Продюсер
Кристофер
Маккуорри
- Продюсер
Том
Круз
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АШАктриса дубляжа
Анастасия
Шестовская
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Голицын
- БФХудожник
Брайан
Фелти
- ЛЛХудожница
Лиза
Ловас
- БВМонтажёр
Билли
Вебер
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман