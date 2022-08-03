Джек Райан: Теория Хаоса (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.52013, Jack Ryan: Shadow Recruit
Боевик, Триллер101 мин18+
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О фильме
Агент ЦРУ Джек Райан приезжает в Москву, чтобы проверить компанию миллиардера Виктора Черевина. Райана пытаются убить, и теперь он вынужден защищаться с оружием в руках, вспоминая армейские навыки. Сможет ли Райан предотвратить международный заговор, грозящий погрузить весь мир в хаос?
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Кеннет
Брана
- Актёр
Крис
Пайн
- Актриса
Кира
Найтли
- Актёр
Кеннет
Брана
- Актёр
Кевин
Костнер
- АУАктёр
Алек
Утгофф
- Актриса
Джемма
Чан
- ПААктёр
Петер
Андерссон
- Актриса
Елена
Великанова
- НААктёр
Нонсо
Анози
- Актёр
Колм
Фиор
- АКСценарист
Адам
Козад
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- ТКСценарист
Том
Клэнси
- Продюсер
Дэвид
Баррон
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- МНПродюсер
Мэйс
Нойфельд
- Продюсер
Марк
Вахрадян
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- СКХудожник
Стюарт
Кернс
- ДТХудожница
Джилл
Тейлор
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- ХЗОператор
Харис
Замбарлукос
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл