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Джек Райан: Теория Хаоса

Джек Райан: Теория Хаоса (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.52013, Jack Ryan: Shadow Recruit
Боевик, Триллер101 мин18+

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О фильме

Агент ЦРУ Джек Райан приезжает в Москву, чтобы проверить компанию миллиардера Виктора Черевина. Райана пытаются убить, и теперь он вынужден защищаться с оружием в руках, вспоминая армейские навыки. Сможет ли Райан предотвратить международный заговор, грозящий погрузить весь мир в хаос?

Страна
Великобритания, США, Россия
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джек Райан: Теория Хаоса»