Джек Райан: Теория Хаоса (фильм, 2013) смотреть онлайн

Агент ЦРУ Джек Райан приезжает в Москву, чтобы проверить компанию миллиардера Виктора Черевина. Райана пытаются убить, и теперь он вынужден защищаться с оружием в руках, вспоминая армейские навыки. Сможет ли Райан предотвратить международный заговор, грозящий погрузить весь мир в хаос?

