Дж. Эдгар
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Дж. Эдгар

Дж. Эдгар (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.12011, J. Edgar
Драмы, Мелодрамы131 мин18+

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Сюжет

В течение всей жизни Джон Эдгар Гувер поднимался к вершинам власти, чтобы стать самым могущественным человеком в Америке. Будучи главой Федерального бюро расследований, он ни перед чем не останавливался. Пережив 8 президентов и 3 войны, Гувер вел сражения с угрозами, чтобы уберечь сограждан от опасности.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дж. Эдгар»

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