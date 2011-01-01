Дж. Эдгар (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

В течение всей жизни Джон Эдгар Гувер поднимался к вершинам власти, чтобы стать самым могущественным человеком в Америке. Будучи главой Федерального бюро расследований, он ни перед чем не останавливался. Пережив 8 президентов и 3 войны, Гувер вел сражения с угрозами, чтобы уберечь сограждан от опасности.



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