Дж. Эдгар (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.12011, J. Edgar
Драмы, Мелодрамы131 мин18+
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Сюжет
В течение всей жизни Джон Эдгар Гувер поднимался к вершинам власти, чтобы стать самым могущественным человеком в Америке. Будучи главой Федерального бюро расследований, он ни перед чем не останавливался. Пережив 8 президентов и 3 войны, Гувер вел сражения с угрозами, чтобы уберечь сограждан от опасности.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Криминал, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Арми
Хаммер
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актриса
Джуди
Денч
- Актёр
Дермот
Малруни
- Актёр
Джош
Лукас
- МФАктёр
Майлз
Фишер
- ДХАктёр
Джош
Хэмилтон
- ДПАктёр
Джеффри
Пирсон
- ШЛАктриса
Шерил
Лосон
- ДЛСценарист
Дастин
Лэнс Блэк
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Роберт
Лоренц
- ЭХПродюсер
Эрика
Хаггинс
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ПМХудожник
Патрик
М. Салливан мл.
- ДХХудожница
Дебора
Хоппер
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- ГРМонтажёр
Гари
Роач
- Оператор
Том
Стерн
- Композитор
Клинт
Иствуд