Двенадцать друзей Оушена (фильм, 2004) смотреть онлайн
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О фильме
Стивен Содерберг вновь собирает звездную команду. Cтильная криминальная авантюра «Двенадцать друзей Оушена» 2004 года с Джорджем Клуни, Брэдом Питтом, Мэттом Деймоном и другими голливудскими звездами докажет вам, что ограбление может быть элегантным.
Владелец казино в Лас-Вегасе Терри Бенедикт, которого Оушен и его друзья обокрали три года назад, ничего не забыл. Он отыскал всех участников преступной группы и потребовал вернуть похищенное вместе с внушительными процентами. Чтобы собрать нужную сумму, друзья решают провернуть серию дерзких ограблений уже в Европе, где ставки выше, а конкуренты опаснее. Ситуацию осложняет появление таинственного «Ночного Лиса» — легендарного вора, который считает Оушена своим главным конкурентом. Противостояние с ним превращается в битву умов: хитроумные трюки, обманы, уловки — каждый из соперников старается оказаться на шаг впереди оппонента.
«Двенадцать друзей Оушена» — фильм, который станет идеальным выбором для ценителей легкого, но при этом умного авантюрного кино. Фирменный юмор и блестящий актерский состав превращают каждую сцену в произведение искусства.
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Содерберг
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актриса
Кэтрин
Зета-Джонс
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Дон
Чидл
- Актёр
Венсан
Кассель
- КРАктёр
Карл
Райнер
- ЭГАктёр
Эллиотт
Гулд
- Актёр
Скотт
Каан
- ДНСценарист
Джордж
Нолфи
- ДКСценарист
Джордж
Клейтон Джонсон
- Продюсер
Брюс
Берман
- ФВПродюсер
Фредерик
В. Брост
- ЭГПродюсер
Эрвин
Годшалк
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ТФХудожник
Тони
Фаннинг
- Художница
Милена
Канонеро
- СММонтажёр
Стивен
Миррионе
- Оператор
Стивен
Содерберг
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс