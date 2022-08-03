Двенадцать друзей Оушена (фильм, 2004) смотреть онлайн

Стивен Содерберг вновь собирает звездную команду. Cтильная криминальная авантюра «Двенадцать друзей Оушена» 2004 года с Джорджем Клуни, Брэдом Питтом, Мэттом Деймоном и другими голливудскими звездами докажет вам, что ограбление может быть элегантным.



Владелец казино в Лас-Вегасе Терри Бенедикт, которого Оушен и его друзья обокрали три года назад, ничего не забыл. Он отыскал всех участников преступной группы и потребовал вернуть похищенное вместе с внушительными процентами. Чтобы собрать нужную сумму, друзья решают провернуть серию дерзких ограблений уже в Европе, где ставки выше, а конкуренты опаснее. Ситуацию осложняет появление таинственного «Ночного Лиса» — легендарного вора, который считает Оушена своим главным конкурентом. Противостояние с ним превращается в битву умов: хитроумные трюки, обманы, уловки — каждый из соперников старается оказаться на шаг впереди оппонента.



«Двенадцать друзей Оушена» — фильм, который станет идеальным выбором для ценителей легкого, но при этом умного авантюрного кино. Фирменный юмор и блестящий актерский состав превращают каждую сцену в произведение искусства.

