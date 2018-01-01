Дракула (фильм, 1992) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Готический хоррор — фильм «Дракула» 1992 года — работа режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Ее тепло приняли как зрители, так и критики. Картина получила три статуэтки «Оскар» и пять наград «Сатурн», вручаемых Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.
Таинственный граф прибывает в Лондон из далекой Трансильвании. Он пытается влиться в английское общество, скрывая свою истинную природу. Все, ради чего дворянин проделал столь далекий путь, — молодая женщина, которая напоминает кого-то из его прошлого. Одновременно в Лондоне начинают происходить ужасные события, и некоторые горожане понимают, что к ним пожаловало древнее зло.
Главные роли в картине сыграли голливудские звезды первой величины: Гари Олдман, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс и Киану Ривз. Хорошая актерская игра, трепетное отношение к тексту оригинального романа Брэма Стокера, потрясающий визуал — вот лишь несколько причин смотреть «Дракула».
Рейтинг
- Режиссёр
Фрэнсис
Форд Коппола
- Актёр
Гари
Олдман
- ВРАктриса
Вайнона
Райдер
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- Актёр
Кэри
Элвес
- БКАктёр
Билли
Кэмпбелл
- СФАктриса
Сэди
Фрост
- Актёр
Том
Уэйтс
- Актриса
Моника
Беллуччи
- ДВСценарист
Джеймс
В. Харт
- БССценарист
Брэм
Стокер
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- ФФПродюсер
Фред
Фукс
- ЧМПродюсер
Чарльз
Малвехилл
- Продюсер
Майкл
Аптед
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- ЭИХудожница
Эйко
Исиока
- ГЛХудожник
Гаррет
Льюис
- ЭГМонтажёр
Энн
Гурсо
- ГСМонтажёр
Глен
Скэнтлебери
- НСМонтажёр
Николас
С. Смит
- МБОператор
Михаэль
Балльхаус
- ВККомпозитор
Войцех
Киляр