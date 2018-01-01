Дракула
Wink
Фильмы
Дракула

Дракула (фильм, 1992) смотреть онлайн

8.81992, Dracula
Ужасы, Мелодрама122 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Готический хоррор — фильм «Дракула» 1992 года — работа режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Ее тепло приняли как зрители, так и критики. Картина получила три статуэтки «Оскар» и пять наград «Сатурн», вручаемых Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.

Таинственный граф прибывает в Лондон из далекой Трансильвании. Он пытается влиться в английское общество, скрывая свою истинную природу. Все, ради чего дворянин проделал столь далекий путь, — молодая женщина, которая напоминает кого-то из его прошлого. Одновременно в Лондоне начинают происходить ужасные события, и некоторые горожане понимают, что к ним пожаловало древнее зло.

Главные роли в картине сыграли голливудские звезды первой величины: Гари Олдман, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс и Киану Ривз. Хорошая актерская игра, трепетное отношение к тексту оригинального романа Брэма Стокера, потрясающий визуал — вот лишь несколько причин смотреть «Дракула».

Страна
США
Жанр
Ужасы, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дракула»