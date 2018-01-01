Дракула (фильм, 1992) смотреть онлайн

Готический хоррор — фильм «Дракула» 1992 года — работа режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Ее тепло приняли как зрители, так и критики. Картина получила три статуэтки «Оскар» и пять наград «Сатурн», вручаемых Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов.



Таинственный граф прибывает в Лондон из далекой Трансильвании. Он пытается влиться в английское общество, скрывая свою истинную природу. Все, ради чего дворянин проделал столь далекий путь, — молодая женщина, которая напоминает кого-то из его прошлого. Одновременно в Лондоне начинают происходить ужасные события, и некоторые горожане понимают, что к ним пожаловало древнее зло.



Главные роли в картине сыграли голливудские звезды первой величины: Гари Олдман, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс и Киану Ривз. Хорошая актерская игра, трепетное отношение к тексту оригинального романа Брэма Стокера, потрясающий визуал — вот лишь несколько причин смотреть «Дракула».

