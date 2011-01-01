Дом (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

В большом доме живeт семейство Шамановых. Всe есть в этом доме, — кроме покоя, любви и взаимопонимания. Отцы конфликтуют с детьми, дети с отцами и друг с другом. Старший сын, Виктор, возвращается в отчий дом. Пока еще он не знает, что по пятам за ним идeт группа профессиональных убийц…



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