Дом (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Дом
Драмы, Криминал126 мин18+
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Сюжет
В большом доме живeт семейство Шамановых. Всe есть в этом доме, — кроме покоя, любви и взаимопонимания. Отцы конфликтуют с детьми, дети с отцами и друг с другом. Старший сын, Виктор, возвращается в отчий дом. Пока еще он не знает, что по пятам за ним идeт группа профессиональных убийц…
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ОПРежиссёр
Олег
Погодин
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Богдан
Ступка
- Актриса
Лариса
Малеванная
- Актёр
Игорь
Савочкин
- АБАктриса
Александра
Бледная
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актриса
Екатерина
Редникова
- ГПАктёр
Глеб
Подгородинский
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Александр
Назаров
- ОПСценарист
Олег
Погодин
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ВКХудожник
Владимир
Купцов
- ВРХудожник
Владимир
Радлинский
- МГХудожник
Максим
Галушка
- ОКХудожник
Олег
Колодько
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- АВОператор
Антуан
Вивас-Денисов
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев