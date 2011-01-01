Дом
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Дом (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Дом
Драмы, Криминал126 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В большом доме живeт семейство Шамановых. Всe есть в этом доме, — кроме покоя, любви и взаимопонимания. Отцы конфликтуют с детьми, дети с отцами и друг с другом. Старший сын, Виктор, возвращается в отчий дом. Пока еще он не знает, что по пятам за ним идeт группа профессиональных убийц…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дом»

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