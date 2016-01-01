Доктор Стрэндж (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

После аварии бывший хирург получает удивительные способности и становится защитником человечества. Супергеройское фэнтези с Бенедиктом Камбербэтчем.



Талантливый доктор Стивен Стрэндж попадает в страшную автокатастрофу и получает серьезные повреждения рук. Поиски лучших врачей на Западе оканчиваются неудачей, и он обращает свой взгляд на Восток. Его главная цель — восстановить руки и вернуться к прежней жизни, однако у судьбы совсем другие планы. В Непале Стивен знакомится с загадочной целительницей, и она решает передать ему свои знания. Мужчина открывает в себе невероятные способности управлять пространством и временем и становится великим магом, которому предстоит спасти мир от зла.



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