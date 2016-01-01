Этот фильм пока недоступен
Доктор Стрэндж (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
После аварии бывший хирург получает удивительные способности и становится защитником человечества. Супергеройское фэнтези с Бенедиктом Камбербэтчем.
Талантливый доктор Стивен Стрэндж попадает в страшную автокатастрофу и получает серьезные повреждения рук. Поиски лучших врачей на Западе оканчиваются неудачей, и он обращает свой взгляд на Восток. Его главная цель — восстановить руки и вернуться к прежней жизни, однако у судьбы совсем другие планы. В Непале Стивен знакомится с загадочной целительницей, и она решает передать ему свои знания. Мужчина открывает в себе невероятные способности управлять пространством и временем и становится великим магом, которому предстоит спасти мир от зла.
Сможет ли Стивен справиться со своей новой силой, узнаете в фантастическом боевике «Доктор Стрэндж» — фильм 2016 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Доктор Стрэндж смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Скотт
Дерриксон
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Бенедикт
Вонг
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- ЗПАктрис�а
Зара
Питиан
- ДССценарист
Джон
Спэйтс
- Сценарист
Скотт
Дерриксон
- СРСценарист
С.
Роберт Каргилл
- Сценарист
Стэн
Ли
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- СБПродюсер
Стивен
Бруссар
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Продюсер
Кевин
Файги
- АГАктёр дубляжа
Александр
Головчанский
- НКАктриса дубляжа
Наталия
Колодяжная
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- КФАктриса дубляжа
Карина
Фадеева
- ДТХудожник
Джейсон
Т. Кларк
- ДДХудожник
Джефф
Джулиан
- АБХудожница
Александра
Бирн
- БДОператор
Бен
Дэвис
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино