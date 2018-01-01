Wink
Фильмы
Девушка моих кошмаров
Актёры и съёмочная группа фильма «Девушка моих кошмаров»

Режиссёры

Бобби Фаррелли

Bobby Farrelly
Режиссёр
Питер Фаррелли

Peter Farrelly
Режиссёр

Актёры

Бен Стиллер

Ben Stiller
АктёрEddie
Малин Акерман

Malin Åkerman
АктрисаLila
Мишель Монахэн

Michelle Monaghan
АктрисаMiranda
Джерри Стиллер

Jerry Stiller
АктёрDoc
Роб Кордри

Rob Corddry
АктёрMac
Карлос Менсиа

Carlos Mencia
АктёрTito
Скотт Уилсон

Scott Wilson
АктёрBoo
Полли Холлидей

Polly Holliday
АктрисаBeryl
Дэнни Макбрайд

Danny McBride
АктёрMartin
Рой Дженкинс

Roy Jenkins
АктёрBuzz

Сценаристы

Скот Армстронг

Scot Armstrong
Сценарист
Лесли Диксон

Leslie Dixon
Сценарист
Бобби Фаррелли

Bobby Farrelly
Сценарист
Питер Фаррелли

Peter Farrelly
Сценарист

Продюсеры

Мэттью Офденспринг

Matthew Aufdenspring
Продюсер
Марк Чарпентье

Mark Charpentier
Продюсер
Джон Дэвис

John Davis
Продюсер

Актёры дубляжа

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Рудольф Панков

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Актёр дубляжа

Художники

Стефани Дж. Гордон

Stephanie J. Gordon
Художница
Луиз Мингенбах

Louise Mingenbach
Художница
Синди Карр

Cindy Carr
Художница

Операторы

Мэттью Ф. Леонетти

Matthew F. Leonetti
Оператор

Композиторы

Брендан Райан

Brendan Ryan
Композитор