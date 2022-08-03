Девушка моих кошмаров (фильм, 2007) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Девушка моих кошмаров» – легкая комедия о простом пареньке, которому очень не везет в любви. Эта картина – очередная комедия братьев-режиссеров Фаррелли, которые на старте своей карьеры подарили нам такие фильмы, как «Тупой и еще тупее», «Все без ума от Мэри» и «Я, снова я и Ирэн». Смотрите фильм «Девушка моих кошмаров» онлайн без регистрации.
Сюжет фильма «Девушка моих кошмаров» – история одного успешного бизнесмена и добропорядочного мужчины Эдди (Бен Стиллер), у которого серьезные проблемы в личной жизни. Ему очень трудно знакомиться с девушками. Молодой человек приходит в полное отчаяние, почти бросив надежду найти ту единственную, с которой свяжет жизнь законным браком. И вот однажды на его горизонте появляется настоящая красавица, умница и просто веселая девушка Лайла (Малин Акерман). Молодой человек не верит своему счастью! Он уже готов сделать ей предложение, несмотря на то, что знает ее всего один месяц. Все вокруг – родственники и друзья – поддерживают Эдди, и молодые люди вступают в законный брак. Молодожены отправляются в свадебное путешествие на мексиканское побережье, где Эдди открывается истинное лицо своей жены. Что же делать несчастному жениху? Он не ожидал такого коварства судьбы!
Смотрите фильм «Девушка моих кошмаров» в хорошем качестве.
