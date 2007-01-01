Человек-паук 3: Враг в отражении (фильм, 2007) смотреть онлайн
9.22007, Spider-Man 3
Фантастика, Боевики133 мин12+
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Сюжет
Продолжение популярной саги о супер-герое Человеке-Пауке. В этой части Пауку предстоит сразиться с Песчаным Человеком и Новым Гоблином. Однако самым страшным противником для Человека-Паука становится он сам.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Сэм
Рэйми
- Актёр
Тоби
Магуайр
- Актриса
Кирстен
Данст
- Актёр
Джеймс
Франко
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- Актёр
Тофер
Грейс
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- РХАктриса
Розмари
Харрис
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- ИБАктёр
Илья
Баскин
- ЭССценарист
Элвин
Сарджент
- Сценарист
Сэм
Рэйми
- АРСценарист
Айван
Рэйми
- Сценарист
Стэн
Ли
- Продюсер
Ави
Арад
- ГКПродюсер
Грант
Кертис
- ЛЗПродюсер
Лора
Зискин
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Богданов
- РБАктёр дубляжа
Роман
Бурлаков
- КБХудожник
Кристофер
Бериэн-Мор
- ДФХудожник
Дэвид
Ф. Классен
- ДЭХудожник
Джеймс
Эчесон
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- ДМХудожник
Дж.
Майкл Рива
- НСХудожник
Нил
Спайсэк
- БММонтажёр
Боб
Муравски
- БПОператор
Билл
Поуп
- Композитор
Кристофер
Янг