Человек-паук 3: Враг в отражении
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Человек-паук 3: Враг в отражении

Человек-паук 3: Враг в отражении (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.22007, Spider-Man 3
Фантастика, Боевики133 мин12+

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Сюжет

Продолжение популярной саги о супер-герое Человеке-Пауке. В этой части Пауку предстоит сразиться с Песчаным Человеком и Новым Гоблином. Однако самым страшным противником для Человека-Паука становится он сам.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Боевики, Приключения

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек-паук 3: Враг в отражении»

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