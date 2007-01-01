Человек-паук 3: Враг в отражении (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение популярной саги о супер-герое Человеке-Пауке. В этой части Пауку предстоит сразиться с Песчаным Человеком и Новым Гоблином. Однако самым страшным противником для Человека-Паука становится он сам.



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