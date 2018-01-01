Биография

Роман Бурлаков – российский актер дубляжа родом из Санкт-Петербурга. День рождения: 17 декабря 1980 г. Ушел из жизни: 14 ноября 2017 г. Один из наиболее успешных актеров дубляжа Роман Бурлаков рано ушел из жизни. Он известен своими работами на киностудиях «Мосфильм», «Невафильм» и других. Его голос впервые появился в кадрах фильма для детей «Флиппер», повторно дублировавшегося по заказу «Пятого канала». Следующим фильмом Романа Бурлакова стала работа над «Криминальным чтивом» Квентина Тарантино, причем именно роль самого режиссера дублировал актер. В последующие годы ему приходилось дублировать самых признанных звезд Голливуда: Дэнни Нуччи в «Титанике», Джека Блэка в «Подводной братве», Шона Пайфрома в «Отчаянных домохозяйках», Райана Дэвлина в «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен». Известно более 50 ролей Романа Бурлакова в дубляже. Не только своей работой в кинематографе он остался в памяти современников. В деревне Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области актер стал основателем детской театральной школы «Рубикон» в 2002 г. Вплоть до трагической аварии, прервавшей жизнь 36-летнего артиста, оставался преподавателем актерского мастерства.