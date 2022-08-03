Человек, который изменил все (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.82011, Moneyball
Драма, Исторический127 мин18+
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О фильме
Фильм по книге Майкла М.Льюиса, изданной в 2003 году, об Оклендской бейсбольной команде и ее генеральном менеджере, Билли Бине. Его цель - создать конкурентноспособную бейсбольную команду, несмотря на финансовые трудности.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Исторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время127 мин / 02:07
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Беннетт
Миллер
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Джона
Хилл
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актёр
Крис
Пратт
- Актриса
Робин
Райт
- СБАктёр
Стефен
Бишоп
- РДАктёр
Рид
Даймонд
- Актёр
Брент
Дженнингс
- КМАктёр
Кен
Медлок
- Актриса
Тэмми
Бланчард
- Сценарист
Стивен
Зеллиан
- Сценарист
Аарон
Соркин
- СЧСценарист
Стэн
Червин
- Сценарист
Майкл
Льюис
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- РХПродюсер
Рэйчел
Хоровиц
- Продюсер
Брэд
Питт
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АФАктриса дубляжа
Александра
Фатхи
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- УПОператор
Уолли
Пфистер
- Композитор
Майкл
Дэнна