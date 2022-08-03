Человек, который изменил все
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Человек, который изменил все

Человек, который изменил все (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.82011, Moneyball
Драма, Исторический127 мин18+

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О фильме

Фильм по книге Майкла М.Льюиса, изданной в 2003 году, об Оклендской бейсбольной команде и ее генеральном менеджере, Билли Бине. Его цель - создать конкурентноспособную бейсбольную команду, несмотря на финансовые трудности.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
127 мин / 02:07

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек, который изменил все»