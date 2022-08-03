Фильм по книге Майкла М.Льюиса, изданной в 2003 году, об Оклендской бейсбольной команде и ее генеральном менеджере, Билли Бине. Его цель - создать конкурентноспособную бейсбольную команду, несмотря на финансовые трудности.

