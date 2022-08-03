Час расплаты (фильм, 2003) смотреть онлайн

Майкл Дженнингс — выдающийся компьютерный инженер-виртоуз, работающий над строго засекреченными мега-проектами. После успешного выполнения работы Майклу на специальном устройстве стирают часть памяти. Последнее дело Дженнингса стоило очень много денег. Однако когда он пришел в себя после «стирания» памяти, он не обнаружил заветного чека, но нашел конверт со странными предметами, которые послал себе сам. Эти предметы — ключи к «стертому» прошлому Дженнингса, где скрывается страшная тайна!

