Час расплаты (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.82003, Paycheck
Фантастика, Боевик113 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Майкл Дженнингс — выдающийся компьютерный инженер-виртоуз, работающий над строго засекреченными мега-проектами. После успешного выполнения работы Майклу на специальном устройстве стирают часть памяти. Последнее дело Дженнингса стоило очень много денег. Однако когда он пришел в себя после «стирания» памяти, он не обнаружил заветного чека, но нашел конверт со странными предметами, которые послал себе сам. Эти предметы — ключи к «стертому» прошлому Дженнингса, где скрывается страшная тайна!
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Джон
Ву
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актриса
Ума
Турман
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актёр
Пол
Джаматти
- Актёр
Колм
Фиор
- ДМАктёр
Джо
Мортон
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- ПФАктёр
Питер
Фридман
- Актриса
Кэтрин
Моррис
- ИМАктриса
Ивана
Миличевич
- ДГСценарист
Дин
Георгарис
- ФКСценарист
Филип
К. Дик
- Продюсер
Теренс
Чан
- Продюсер
Джон
Дэвис
- Продюсер
Джон
Ву
- ИААктёр дубляжа
Иван
Агапов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Монтажёр
Кристофер
Раус
- КСМонтажёр
Кевин
Ститт
- ДЛОператор
Джефри
Л. Кимбалл
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл