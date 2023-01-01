Биография

Кэтрин Моррис — американская актриса. Родилась в Цинциннати, США, 28 января 1969 года. Окончив школу, Кэтрин поступила в Филадельфийский университет Темпл, где изучала журналистику и режиссуру. В студенческие годы начала участвовать в театральных постановках. В кино Кэтрин Моррис сыграла почти 60 ролей, впервые появившись на экране в 1991 году в телефильме «Долгая дорога домой». Затем последовало еще несколько эпизодических ролей, в том числе в сериалах «Шелковые сети», «Сладкое правосудие» и комедии Джеймса Л. Брукса «Лучше не бывает» с Джеком Николсоном и Хелен Хант, получившей два «Оскара» и три премии «Золотой глобус». Прорывом для Моррис стала роль лейтенанта Линдстром по прозвищу «Стингер» в телесериале «Золотые крылья Пенсаколы» в 1997 году. Кэтрин продолжала сниматься, в том числе у Рода Лури, и в 1999 году сыграла роль Наджары в сериале «Зена — королева воинов». Увидев актрису в фильме «Претендент», Стивен Спилберг в 2001 году пригласил ее на роль рок-звезды в картину «Искусственный разум». Следующей заметной ролью стала жена персонажа Тома Круза в фантастическом триллере «Особое мнение», а в 2003 году Кэтрин получила главную роль детектива Лилли Раш в драматическом сериале CBS «Детектив Раш». Она также снялась в фильмах «Охотники за разумом», «Час расплаты», «Воскрешая чемпиона», комедиях «Американские жиголо» и «Кекс в большом городе». В 2019 году выступила в роли Дианы в музыкальном комедийно-драматическом фильме «Компромат» про рок-группу Mötley Crüe.