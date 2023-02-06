Этот фильм пока недоступен
Бывшие. Happy end (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Полнометражное завершение известного сериала об отношениях наркозависимой девушки и ее психолога, страдающего от алкоголизма, снятое режиссером «Сердца Пармы» и «Движения вверх» Антоном Мегердичевым.
Не совсем здоровый роман Яны и Ильи продолжается, то и дело скатываясь в крайности. А тут еще в их жизнь вмешивается адвокат Громов, который задумал прибрать к рукам собственность бывшей свекрови Яны, упрятав ее в лечебницу. Для этого ему нужна подпись девушки, которой в итоге должен достаться дом. Правда, вскоре Яне приходится подключить к афере Илью и собственную мать с ее партнером.
На что они будут готовы пойти, узнаете из фильма 2022 года «Бывшие. Happy end», который можно смотреть в хорошем качестве онлайн в сервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Антон
Мегердичев
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актёр
Денис
Шведов
- АЛАктриса
Анастасия
Лапина
- Актёр
Петар
Зекавица
- Актриса
Эра
Зиганшина
- Актёр
Сергей
Ланбамин
- НРАктриса
Наталья
Рогожкина
- Актёр
Алексей
Колубков
- Актёр
Антон
Афанасьев
- ЕСАктриса
Елена
Соколова
- ЭВСценарист
Эльдар
Великорецкий
- РДСценарист
Руслан
Дощанов
- ЕССценарист
Екатерина
Суровцева
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- МПХудожница
Мария
Приемко
- ЕАОператор
Елена-Александра
Авдонина
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев