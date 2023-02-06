Бывшие. Happy end
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Бывшие. Happy end
8.52022, Бывшие. Happy end
Мелодрама, Драма104 мин18+

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Бывшие. Happy end (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Полнометражное завершение известного сериала об отношениях наркозависимой девушки и ее психолога, страдающего от алкоголизма, снятое режиссером «Сердца Пармы» и «Движения вверх» Антоном Мегердичевым.

Не совсем здоровый роман Яны и Ильи продолжается, то и дело скатываясь в крайности. А тут еще в их жизнь вмешивается адвокат Громов, который задумал прибрать к рукам собственность бывшей свекрови Яны, упрятав ее в лечебницу. Для этого ему нужна подпись девушки, которой в итоге должен достаться дом. Правда, вскоре Яне приходится подключить к афере Илью и собственную мать с ее партнером.

На что они будут готовы пойти, узнаете из фильма 2022 года «Бывшие. Happy end», который можно смотреть в хорошем качестве онлайн в сервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бывшие. Happy end»