Биография

Антон Афанасьев — российский актера театра и кино. Родился в Саратове 2 октября 1974 года. По окончании школы Антон поступил в технический вуз, но на втором курсе решил сменить направление и пошел учиться на актерский факультет Саратовской государственной консерватории. Получив диплом, стал блистать на сцене местного драматического театра, а через восемь лет службы переехал в Москву и присоединился к труппе «Латинского квартала». Карьеру в кино Антон Афанасьев начал с проектов «Кулагин и партнеры», «Люба, дети и завод…» и «Любовь-морковь». Играл эпизодические роли в ситкомах «Счастливы вместе», «Короли игры» и «Висяки», а вскоре сыграл майора Климова в двух частях детективной ленты «Глухарь». Творческая биография актера насчитывает более 130 проектов, самыми популярными из которых стали многосерийные картины «Триггер», «Ивановы-Ивановы», «Ваша честь», а также полнометражный фильм «Притяжение» Федора Бондарчука.