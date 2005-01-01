Бой с тенью (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.52005, Бой с тенью
Боевики, Драмы126 мин18+
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Сюжет
Бывший детдомовец Артeм Колчин становится звездой бокса. Его называют Большой Белой Надеждой и пророчат славное будущее, как вдруг герой начинает терять зрение. В результате он проигрывает важный бой, лишается финансирования, уходит из спорта и оказывается втянутым в криминальные разборки.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Сидоров
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актёр
Андрей
Панин
- Актриса
Елена
Панова
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- Актёр
Джон
Эймос
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Иван
Макаревич
- Актёр
Никита
Зверев
- Сценарист
Алексей
Сидоров
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ЕТХудожница
Елена
Тимошенкова
- ВНХудожник
Владислав
Никулин
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- МСМонтажёр
Маргарита
Смирнова
- ЮРОператор
Юрий
Райский
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин