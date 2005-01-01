Бой с тенью
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Бой с тенью

Бой с тенью (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.52005, Бой с тенью
Боевики, Драмы126 мин18+

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Сюжет

Бывший детдомовец Артeм Колчин становится звездой бокса. Его называют Большой Белой Надеждой и пророчат славное будущее, как вдруг герой начинает терять зрение. В результате он проигрывает важный бой, лишается финансирования, уходит из спорта и оказывается втянутым в криминальные разборки.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бой с тенью»

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