Большой Лебовски (в переводе Гоблина)
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Большой Лебовски (в переводе Гоблина)

Большой Лебовски (в переводе Гоблина) (фильм, 1998) смотреть онлайн

9.31998, The Big Lebowski
Комедия, Криминал112 мин18+

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О фильме

Культовая криминальная комедия братьев Коэнов теперь и в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова! Это удивительная история о том, как немолодой увалень Джеффри «Чувак» Лебовски оказался в бандитской передряге из-за своего однофамильца-мафиози. Внимание: ненормативная лексика!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой Лебовски (в переводе Гоблина)»