Культовая криминальная комедия братьев Коэнов теперь и в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова! Это удивительная история о том, как немолодой увалень Джеффри «Чувак» Лебовски оказался в бандитской передряге из-за своего однофамильца-мафиози. Внимание: ненормативная лексика!

