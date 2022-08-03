Большой Лебовски (в переводе Гоблина) (фильм, 1998) смотреть онлайн
9.31998, The Big Lebowski
Комедия, Криминал112 мин18+
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О фильме
Культовая криминальная комедия братьев Коэнов теперь и в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова! Это удивительная история о том, как немолодой увалень Джеффри «Чувак» Лебовски оказался в бандитской передряге из-за своего однофамильца-мафиози. Внимание: ненормативная лексика!
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Криминал
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Джоэл
Коэн
- Режиссёр
Итан
Коэн
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актёр
Джон
Гудман
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Стив
Бушеми
- ДХАктёр
Дэвид
Хаддлстон
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- ТРАктриса
Тара
Рид
- Актёр
Бен
Газзара
- Актёр
Сэм
Эллиотт
- Актёр
Петер
Стормаре
- Сценарист
Итан
Коэн
- Сценарист
Джоэл
Коэн
- Продюсер
Итан
Коэн
- Продюсер
Тим
Беван
- ДКПродюсер
Джон
Камерон
- Продюсер
Джоэл
Коэн
- Актёр дубляжа
Валентин
Смирнитский
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- Монтажёр
Итан
Коэн
- Монтажёр
Джоэл
Коэн
- ТКМонтажёр
Триша
Кук
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл