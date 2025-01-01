Фильм Больше чем футбол

На Кубок Европы по футболу вместо дисквалифицированной из-за очередной выходки фанатов сборной Англии едет ранее вылетевшая и расформированная сборная России. У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. К этой задаче привлекают самую скандальную фигуру отечественного футбола — тренера Сорокина, который приглашает в сборную футболистов, по тем или иным причинам оказавшихся в ранге «сбитых лётчиков»: двое находятся под следствием из-за драки, ещё один переживает громкий развод, а кто-то «сидит на банке» из-за характера. Возвращается в сборную и главная звезда — Иванов. И делает он это из-за дочери: девочка тяжело болеет, но ей становится лучше, когда наша команда выигрывает, и наоборот — хуже, если проигрывает. Несмотря на то, что в начале каждый из футболистов преследует свои цели, в процессе развития сюжета они объединяются и начинают бороться за жизнь маленькой девочки Даши.



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