Фильм Больше чем футбол
О фильме
На Кубок Европы по футболу вместо дисквалифицированной из-за очередной выходки фанатов сборной Англии едет ранее вылетевшая и расформированная сборная России. У Федерации футбола России есть всего две недели, чтобы собрать команду. К этой задаче привлекают самую скандальную фигуру отечественного футбола — тренера Сорокина, который приглашает в сборную футболистов, по тем или иным причинам оказавшихся в ранге «сбитых лётчиков»: двое находятся под следствием из-за драки, ещё один переживает громкий развод, а кто-то «сидит на банке» из-за характера. Возвращается в сборную и главная звезда — Иванов. И делает он это из-за дочери: девочка тяжело болеет, но ей становится лучше, когда наша команда выигрывает, и наоборот — хуже, если проигрывает. Несмотря на то, что в начале каждый из футболистов преследует свои цели, в процессе развития сюжета они объединяются и начинают бороться за жизнь маленькой девочки Даши.
Больше чем футбол покупка билетов в кино онлайн
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
- ВДРежиссёр
Виктор
Демент
- Актриса
Люся
Чеботина
- Актриса
Валерия
Федорович
- ИААктёр
Иван
Алексеев
- ДПАктёр
Дмитрий
Павленко
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Алексей
Воробьёв
- Актриса
Марина
Ворожищева
- ВДСценарист
Виктор
Демент
- ВСПродюсер
Владислав
Сыч
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Давид
Кочаров
- Продюсер
Алексей
Земский
- ЮКХудожница
Юлия
Костомарова
- АГХудожница
Анна
Герасименкова
- ГЗХудожник
Герман
Зарянкин
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ИГМонтажёр
Иван
Григолюнас
- СМКомпозитор
Сергей
Моисеенко