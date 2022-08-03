Лиза, доведенная до срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, уезжает из Москвы в неизвестном направлении. Ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования и оказывается в заложниках у красивой, но очень плохо соображающей грабительницы.

