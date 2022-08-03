Блокбастер
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Блокбастер

Блокбастер (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.82017, Блокбастер
Криминал, Комедия78 мин18+

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О фильме

Лиза, доведенная до срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, уезжает из Москвы в неизвестном направлении. Ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования и оказывается в заложниках у красивой, но очень плохо соображающей грабительницы.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Блокбастер»