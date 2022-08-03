Блокбастер (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.82017, Блокбастер
Криминал, Комедия78 мин18+
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О фильме
Лиза, доведенная до срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, уезжает из Москвы в неизвестном направлении. Ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования и оказывается в заложниках у красивой, но очень плохо соображающей грабительницы.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Актриса
Светлана
Устинова
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Александр
Молочников
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актриса
Мария
Шалаева
- АИАктёр
Александр
Ильин
- Продюсер
Илья
Стюарт
- ЮКПродюсер
Юрий
Козырев
- Продюсер
Мурад
Османн
- ЕЧПродюсер
Елизавета
Чаленко
- АФХудожница
Александра
Феодосьева
- ДГМонтажёр
Дарья
Гладышева
- ПХМонтажёр
Павел
Ханютин
- МХОператор
Михаил
Хасая
- Композитор
Даша
Чаруша