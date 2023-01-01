Без лица (фильм, 1997) смотреть онлайн
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Сюжет
Чтобы выполнить долг, он готов стать другим человеком. Триллер об агенте ФБР, скрытом под маской террориста.
Сын Шона Арчера трагически погиб, и отец горит желанием отомстить преступникам. Чтобы раскрыть дело и не попасть под подозрение, агент ФБР соглашается сам стать террористом, точнее, поменяться с одним из них лицами. Находящийся в коме глава преступной группировки Кастор Трой становится идеальным прикрытием. Однако план ФБР рушится, когда настоящий террорист исчезает из больницы в обличье Шона. Теперь Арчеру придется не только раскрывать преступление, но и защищать свою семью. Сможет ли агент-профи поймать Троя и остаться собой?
Николас Кейдж и Джон Траволта в криминальном боевике 1997 года. Смотреть фильм «Без лица» в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Ву
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Николас
Кейдж
- ДААктриса
Джоан
Аллен
- Актёр
Алессандро
Нивола
- Актриса
Джина
Гершон
- ДСАктриса
Доминик
Суэйн
- Актёр
Ник
Кассаветис
- ХПАктёр
Харви
Преснелл
- Актёр
Колм
Фиор
- ДКАктёр
Джон
Кэрролл Линч
- МУСценарист
Майк
Уэрб
- МКСценарист
Майкл
Коллеари
- Продюсер
Теренс
Чан
- МКПродюсер
Майкл
Коллеари
- Продюсер
Майкл
Дуглас
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ГЧАктриса дубляжа
Галина
Чигинская
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- ГЛХудожник
Гаррет
Льюис
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл