Без лица
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Без лица

Без лица (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.41997, Face/Off
Боевики, Триллеры133 мин18+

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Сюжет

Чтобы выполнить долг, он готов стать другим человеком. Триллер об агенте ФБР, скрытом под маской террориста.

Сын Шона Арчера трагически погиб, и отец горит желанием отомстить преступникам. Чтобы раскрыть дело и не попасть под подозрение, агент ФБР соглашается сам стать террористом, точнее, поменяться с одним из них лицами. Находящийся в коме глава преступной группировки Кастор Трой становится идеальным прикрытием. Однако план ФБР рушится, когда настоящий террорист исчезает из больницы в обличье Шона. Теперь Арчеру придется не только раскрывать преступление, но и защищать свою семью. Сможет ли агент-профи поймать Троя и остаться собой?

Николас Кейдж и Джон Траволта в криминальном боевике 1997 года. Смотреть фильм «Без лица» в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Без лица»

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