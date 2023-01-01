Без лица (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы выполнить долг, он готов стать другим человеком. Триллер об агенте ФБР, скрытом под маской террориста.



Сын Шона Арчера трагически погиб, и отец горит желанием отомстить преступникам. Чтобы раскрыть дело и не попасть под подозрение, агент ФБР соглашается сам стать террористом, точнее, поменяться с одним из них лицами. Находящийся в коме глава преступной группировки Кастор Трой становится идеальным прикрытием. Однако план ФБР рушится, когда настоящий террорист исчезает из больницы в обличье Шона. Теперь Арчеру придется не только раскрывать преступление, но и защищать свою семью. Сможет ли агент-профи поймать Троя и остаться собой?



Николас Кейдж и Джон Траволта в криминальном боевике 1997 года. Смотреть фильм «Без лица» в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.



Без лица смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.