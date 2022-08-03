Белоснежка и охотник 2
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Белоснежка и охотник 2

Белоснежка и охотник 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.02016, The Huntsman: Winter's War
Фэнтези, Военный109 мин18+

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О фильме

Когда любовь уходит, сердце прекрасной девы обращается в лед. И даже сотни королевств не смогут сдержать поступь ее несметного воинства. Лишь Охотник не ведает страха. Сквозь проклятый лес он идет навстречу своей судьбе.

Страна
Китай, США
Жанр
Военный, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белоснежка и охотник 2»