Белоснежка и охотник 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.02016, The Huntsman: Winter's War
Фэнтези, Военный109 мин18+
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О фильме
Когда любовь уходит, сердце прекрасной девы обращается в лед. И даже сотни королевств не смогут сдержать поступь ее несметного воинства. Лишь Охотник не ведает страха. Сквозь проклятый лес он идет навстречу своей судьбе.
СтранаКитай, США
ЖанрВоенный, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Седрик
Николя-Троян
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актриса
Джессика
Честейн
- Актриса
Эмили
Блант
- Актёр
Ник
Фрост
- Актёр
Роб
Брайдон
- ШСАктриса
Шеридан
Смит
- Актриса
Александра
Роуч
- СДАктёр
Сопе
Дирису
- СХАктёр
Сэм
Хэзелдайн
- Сценарист
Крэйг
Мэйзин
- ИДСценарист
Ивэн
Догерти
- Продюсер
Джо
Рот
- СБПродюсер
Сара
Брэдшоу
- ПППродюсер
Палак
Патель
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ДХХудожница
Джордан
Хендерсон
- СЛХудожник
Стивен
Лоуренс
- ДЛХудожник
Джеймс
Льюис
- ЛМХудожник
Луиджи
Маркионе
- ССХудожник
Стив
Стрит
- ФУХудожник
Фрэнк
Уолш
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- КБМонтажёр
Конрад
Бафф IV
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард