Бегущий по лезвию 2049
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Фильмы
Бегущий по лезвию 2049
8.62017, Blade Runner 2049
Фантастика, Боевик156 мин18+

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Бегущий по лезвию 2049 (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

В мире будущего, где анроиды-рабы станут неотличимы от людей, полицейский Кей раскрывает тайну, способную потрясти мир. Теперь ему необходимо найти Рика Декарда, бывшего охотника на адроидов-беглецов.

Страна
Испания, США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
156 мин / 02:36

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бегущий по лезвию 2049»