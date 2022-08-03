8.62017, Blade Runner 2049
Фантастика, Боевик156 мин18+
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Бегущий по лезвию 2049 (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Дени
Вильнёв
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актриса
Ана
де Армас
- Актриса
Сильвия
Хукс
- Актриса
Робин
Райт
- Актриса
Маккензи
Дэвис
- Актриса
Карла
Юри
- ЛДАктёр
Ленни
Джеймс
- Актёр
Дэйв
Батиста
- Актёр
Джаред
Лето
- МГСценарист
Майкл
Грин
- ХФСценарист
Хэмптон
Фанчер
- ФКСценарист
Филип
К. Дик
- Продюсер
Билл
Карраро
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ПИХудожник
Пол
Инглис
- ТЛХудожник
Тибор
Лазар
- РМХудожник
Род
МакЛин
- РЭХудожница
Рени
Эйприл
- АКХудожница
Алессандра
Керцола
- ЖШХудожница
Жужанна
Шипош
- ДУМонтажёр
Джо
Уокер
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер