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Батальонъ

Батальонъ (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Батальонъ
Драма, Военный122 мин18+

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О фильме

Весна 1917-го года. Армия находится на пороге окончательного разложения. По приказу Временного правительства для поднятия боевого духа создаeтся женский «Батальон смерти». Своей службой он подаeт пример храбрости и доказывает, что каждая из этих женщин достойна звания воина русской армии.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Батальонъ»