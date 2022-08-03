Батальонъ HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Батальонъ HD
Драма, Военный122 мин18+
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О фильме
Весна 1917-го года. Армия находится на пороге окончательного разложения. По приказу Временного правительства для поднятия боевого духа создаeтся женский «Батальон смерти». Своей службой он подаeт пример храбрости и доказывает, что каждая из этих женщин достойна звания воина русской армии.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время122 мин / 02:02
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДМРежиссёр
Дмитрий
Месхиев
- Актриса
Мария
Аронова
- Актриса
Мария
Кожевникова
- Актриса
Ирина
Рахманова
- Актёр
Марат
Башаров
- ЯМАктриса
Янина
Малинчик
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- НААктёр
Николай
Аузин
- Актёр
Владимир
Зайцев
- ММАктриса
Мила
Макарова
- ИАСценарист
Илья
Авраменко
- Сценарист
Игорь
Угольников
- ЕАСценарист
Евгений
Айзикович
- ДМСценарист
Дмитрий
Месхиев
- Продюсер
Игорь
Угольников
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Михаэль
Шлихт
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- АММонтажёр
Алексей
Маклаков
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- ИАОператор
Илья
Авербах
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко