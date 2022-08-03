Батальонъ HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

Весна 1917-го года. Армия находится на пороге окончательного разложения. По приказу Временного правительства для поднятия боевого духа создаeтся женский «Батальон смерти». Своей службой он подаeт пример храбрости и доказывает, что каждая из этих женщин достойна звания воина русской армии.

