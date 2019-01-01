Балканский рубеж (фильм, 2019) смотреть онлайн
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Сюжет
Реалистичный боевик по мотивам реальных переломных событий в Косово с Антоном Пампушным, Милошем Биковичем и Гошей Куценко в главных ролях.
Косово, 1999 год. В самом разгаре конфликт между сербами, албанцами, российским спецназом и силами НАТО. Каждая из сторон стремится зан�ять стратегически важный объект — местный аэродром «Слатина». Албанцы берут в заложники мирных сербских граждан, а между тем отряды ВДВ соперничают с войсками НАТО в своих миротворческих попытках. Россиянам под командованием подполковника Евхоева удается добраться до цели, но там уже поджидают албанские террористы. Евхоев вместе с товарищем и небольшим отрядом вынужден противостоять врагам и попытаться освободить заложников.
Смогут ли герои выстоять в этом неравном бою и выйти из него живыми? Узнайте, какой будет развязка, в остросюжетном экшене «Балканский рубеж» — фильм 2019 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Волгин
- Актёр
Антон
Пампушный
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Милош
Бикович
- Актриса
Милена
Радулович
- ГМАктёр
Гойко
Митич
- Актриса
Равшана
Куркова
- ДФАктёр
Дмитрий
Фрид
- АРАктёр
Александар
Радойичич
- Актёр
Кирилл
Полухин
- СМАктёр
Сергей
Марин
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- ААСценарист
Андрей
Анайкин
- Продюсер
Гоша
Куценко
- Продюсер
Вадим
Быркин
- ТКПродюсер
Татьяна
Куранова
- АБХудожница
Анастасия
Баталова
- ТСХудожница
Татьяна
Смирнова
- КОХудожница
Ксения
Орлова
- ААМонтажёр
Андрей
Анайкин
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- МАКомпозитор
Михаил
Афанасьев