Балканский рубеж
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Балканский рубеж

Балканский рубеж (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.62019, Балканский рубеж
Боевики, Драмы144 мин18+

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Сюжет

Реалистичный боевик по мотивам реальных переломных событий в Косово с Антоном Пампушным, Милошем Биковичем и Гошей Куценко в главных ролях.

Косово, 1999 год. В самом разгаре конфликт между сербами, албанцами, российским спецназом и силами НАТО. Каждая из сторон стремится занять стратегически важный объект — местный аэродром «Слатина». Албанцы берут в заложники мирных сербских граждан, а между тем отряды ВДВ соперничают с войсками НАТО в своих миротворческих попытках. Россиянам под командованием подполковника Евхоева удается добраться до цели, но там уже поджидают албанские террористы. Евхоев вместе с товарищем и небольшим отрядом вынужден противостоять врагам и попытаться освободить заложников.

Смогут ли герои выстоять в этом неравном бою и выйти из него живыми? Узнайте, какой будет развязка, в остросюжетном экшене «Балканский рубеж» — фильм 2019 года смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
Россия, Сербия
Качество
SD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Балканский рубеж»

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