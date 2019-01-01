Балканский рубеж (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Реалистичный боевик по мотивам реальных переломных событий в Косово с Антоном Пампушным, Милошем Биковичем и Гошей Куценко в главных ролях.



Косово, 1999 год. В самом разгаре конфликт между сербами, албанцами, российским спецназом и силами НАТО. Каждая из сторон стремится зан�ять стратегически важный объект — местный аэродром «Слатина». Албанцы берут в заложники мирных сербских граждан, а между тем отряды ВДВ соперничают с войсками НАТО в своих миротворческих попытках. Россиянам под командованием подполковника Евхоева удается добраться до цели, но там уже поджидают албанские террористы. Евхоев вместе с товарищем и небольшим отрядом вынужден противостоять врагам и попытаться освободить заложников.



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