Биография

Милена Радулович — сербская актриса театра и кино. Родилась в Белграде 29 января 1995 года. С детства интересовалась театром и посещала драматическую студию. Актерское искусство привлекало так сильно, что будущая актриса бывала в театре несколько раз в неделю, наблюдая за игрой своих кумиров. После школы поступила на факультет драматического искусства, а позднее решила продолжить учебу на курсе сценаристов. Актерский дебют Милены Радулович состоялся в сериале «Однажды летней ночью». После множества небольших работ Милене удалось получить второстепенную роль в фильме «Обычный человек», где актриса оказалась на одной площадке с обладателем «Оскара» Беном Кингсли. Важнейшим этапом своей карьеры Милена считает съемки в российско-сербской картине «Балканский рубеж». Актриса получила еще большую известность за пределами Сербии, ее стали постоянно приглашать в российское кино. Она исполнила роли в фильмах «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Кольская сверхглубокая», сериалах «Грозный», «Янычар». Для более плодотворной работы, а также для того, чтобы пробовать себя в качестве сценариста, она выучила русский язык.