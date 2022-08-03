Армагеддец
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Армагеддец

Армагеддец (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.72013, The World's End
Комедия, Фантастика104 мин18+

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О фильме

Их подвиг был бы увековечен в Книге рекордов Гиннесса, если бы они знали, что Гиннесс — это не только пиво. Пятеро друзей ставят себе высокую цель — организовать грандиозный забег по барам. В результате алкомарафон плавно переходит в реальный Армагеддец…

Страна
Великобритания, США, Япония
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Армагеддец»