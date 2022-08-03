Армагеддец (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.72013, The World's End
Комедия, Фантастика104 мин18+
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О фильме
Их подвиг был бы увековечен в Книге рекордов Гиннесса, если бы они знали, что Гиннесс — это не только пиво. Пятеро друзей ставят себе высокую цель — организовать грандиозный забег по барам. В результате алкомарафон плавно переходит в реальный Армагеддец…
СтранаВеликобритания, США, Япония
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Эдгар
Райт
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актёр
Ник
Фрост
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Мартин
Фриман
- Актёр
Эдди
Марсан
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актёр
Пирс
Броснан
- ДБАктёр
Дэвид
Брэдли
- МСАктёр
Майкл
Смайли
- Актёр
Стив
Орам
- Сценарист
Саймон
Пегг
- Сценарист
Эдгар
Райт
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Найра
Парк
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- СВХудожница
Сара
Ван
- ПММонтажёр
Пол
Мачлисс
- БПОператор
Билл
Поуп