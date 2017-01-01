Аритмия
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Аритмия

Аритмия (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Аритмия
Мелодрамы, Драмы111 мин18+

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Сюжет

Молодой врач Олег, работающий в бригаде «скорой помощи», проводит жизнь в беспрерывной гонке, спасая других. Но кто поможет ему, когда его «почва» – семья и работа – начнет уходить из-под ног?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аритмия»

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