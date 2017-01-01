Аритмия (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой врач Олег, работающий в бригаде «скорой помощи», проводит жизнь в беспрерывной гонке, спасая других. Но кто поможет ему, когда его «почва» – семья и работа – начнет уходить из-под ног?



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