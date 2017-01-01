Аритмия (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Аритмия
Мелодрамы, Драмы111 мин18+
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Сюжет
Молодой врач Олег, работающий в бригаде «скорой помощи», проводит жизнь в беспрерывной гонке, спасая других. Но кто поможет ему, когда его «почва» – семья и работа – начнет уходить из-под ног?
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Борис
Хлебников
- Актёр
Александр
Яценко
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актёр
Максим
Лагашкин
- АТАктриса
Альбина
Тиханова
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Елена
Дробышева
- ЕМАктёр
Евгений
Муравич
- Актриса
Анна
Котова
- Актриса
Надежда
Маркина
- НМСценарист
Наталия
Мещанинова
- Сценарист
Борис
Хлебников
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НДПродюсер
Наталья
Дрозд
- АХПродюсер
Алекси
Хюверинен
- АСХудожница
Алана
Снеткова
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- ЮБМонтажёр
Юлия
Баталова
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев