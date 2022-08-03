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Алиса знает, что делать! Тайна последнего истинокса.

Алиса знает, что делать! Тайна последнего истинокса. (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Алиса знает, что делать! Тайна последнего истинокса.
Мультфильм, Фантастика26 мин6+

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О фильме

На Земле 2093 год. Главной героине — Алисе Селезневой — 12 лет. Вместе со своими верными друзьями Алиса становится участницей невероятных приключений. Это история о детях будущего, которые все больше задумываются о мире, его закономерностях и неожиданностях.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Алиса знает, что делать! Тайна последнего истинокса.»