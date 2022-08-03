Аисты (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Рентабельность, прибыль, KPI — даже птицы идут в ногу со временем и больше не хотят жить по-старому. Приключенческая комедия «Аисты» — мультфильм, в котором рождение младенца становится настоящей проблемой.
В течение многих лет пернатые курьеры из компании «Гора аистов» доставляли младенцев счастливым родителям. Произошедший почти 20 лет назад неприятный инцидент заставил пересмотреть цели фирмы. Теперь аисты приносят клиентам посылки из интернет-магазина — бизнес процветающий и не такой рискованный. Все идет по плану, пока случайно не активируется старая машина по производству младенцев.
Яркий и веселый мультфильм с колоритными второстепенными персонажами — смотреть «Аисты» стоит, если вы цените юмор, а также любите картины о семье, привязанности и дружбе.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD, SD
Время83 мин / 01:23
