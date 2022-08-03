Аисты 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Storks
Мультфильм, Приключения83 мин6+
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О фильме
Аисты приносят детей… или, во всяком случае, раньше приносили. Теперь же они занимаются доставкой посылок для огромного сайта интернет-продаж. Джуниор, лучший аист в курьерской компании, должен пойти на повышение, но он случайно активирует машину для создания детей...
СтранаСША, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Николас
Столлер
- ДСРежиссёр
Даг
Свитлэнд
- Актёр
Энди
Сэмберг
- ККАктриса
Кэти
Краун
- КГАктёр
Келси
Грэммер
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- ТБАктёр
Тай
Бурелл
- АСАктёр
Антон
Старкман
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- Актёр
Джордан
Пил
- Актёр
Дэнни
Трехо
- СГАктёр
Стив
Гликман
- Сценарист
Николас
Столлер
- Продюсер
Гленн
Фикарра
- БЛПродюсер
Брэд
Льюис
- Продюсер
Фил
Лорд
- Актёр дубляжа
Алексей
Бардуков
- Актриса дубляжа
Анна
Старшенбаум
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- ТПАктриса дубляжа
Татьяна
Пестрякова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДВМонтажёр
Джон
Вензон
- Композитор
Джефф
Дэнна
- Композитор
Майкл
Дэнна