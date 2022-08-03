Аисты 3D
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Аисты 3D

Аисты 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Storks
Мультфильм, Приключения83 мин6+

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О фильме

Аисты приносят детей… или, во всяком случае, раньше приносили. Теперь же они занимаются доставкой посылок для огромного сайта интернет-продаж. Джуниор, лучший аист в курьерской компании, должен пойти на повышение, но он случайно активирует машину для создания детей...

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аисты 3D»