Аисты 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн

Аисты приносят детей… или, во всяком случае, раньше приносили. Теперь же они занимаются доставкой посылок для огромного сайта интернет-продаж. Джуниор, лучший аист в курьерской компании, должен пойти на повышение, но он случайно активирует машину для создания детей...



