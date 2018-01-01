WinkФильмыАббатство Даунтон 2Актёры и съёмочная группа фильма «Аббатство Даунтон 2»
Актёры и съёмочная группа фильма «Аббатство Даунтон 2»
Режиссёры
Актёры
Актриса
Натали БайNathalie Baye
Актёр
Хью БонневилльHugh Bonneville
Актриса
Лаура КармайклLaura Carmichael
Актёр
Джим КартерJim Carter
Актриса
Ракель КэссидиRaquel Cassidy
Актёр
Брендан КойлBrendan Coyle
Актёр
Хью ДэнсиHugh Dancy
Актриса
Мишель ДокериMichelle Dockery
Актёр
Кевин ДойлKevin Doyle
Актриса
Таппенс МидлтонTuppence Middleton
Актриса
Джоэнн ФрогаттJoanne Froggatt
Актёр
Гарри Хадден-ПатонHarry Hadden-Paton
Актриса
Лора ХэддокLaura Haddock
Актёр
Роберт Джеймс-КолльерRobert James-Collier
Актёр
Аллен ЛичAllen Leech
Актриса
Филлис ЛоганPhyllis Logan
Актриса
Элизабет МакговернElizabeth McGovern
Актриса
Софи МакшераSophie McShera
Актёр
Майкл ФоксMichael Fox
Актриса
Лесли НиколLesley Nicol
Актриса
Мэгги СмитMaggie Smith
Актриса
Имелда СтонтонImelda Staunton
Актёр
Доминик УэстDominic West
Актриса
Пенелопа УилтонPenelope Wilton
Актёр
Жонатан ЗаккаиJonathan Zaccaï
Актриса
Саманта БондSamantha Bond
Актриса
Сью ДжонстонSue Johnston
Актёр
Дуглас РейтDouglas Reith
Актёр
Пол КоплиPaul Copley
Актёр
Дэвид РоббDavid Robb
Актёр
Алекс МакКуинAlex MacQueen
Актёр
Джонатан КойJonathan Coy
Актриса
Эва СаммсEva Samms
Актриса
Фифи ХартFifi Hart
Актёр
Оливер БаркерOliver Barker
Актёр
Зак БаркерZac Barker
Актёр
Чарли УотсонCharlie Watson
Актёр
Оливье КлавериOlivier Claverie
Актёр