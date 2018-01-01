Wink
Аббатство Даунтон 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Аббатство Даунтон 2»

Режиссёры

Саймон Кёртис

Simon Curtis
Режиссёр

Актёры

Натали Бай

Nathalie Baye
Актриса
Хью Бонневилль

Hugh Bonneville
Актёр
Лаура Кармайкл

Laura Carmichael
Актриса
Джим Картер

Jim Carter
Актёр
Ракель Кэссиди

Raquel Cassidy
Актриса
Брендан Койл

Brendan Coyle
Актёр
Хью Дэнси

Hugh Dancy
Актёр
Мишель Докери

Michelle Dockery
Актриса
Кевин Дойл

Kevin Doyle
Актёр
Таппенс Мидлтон

Tuppence Middleton
Актриса
Джоэнн Фрогатт

Joanne Froggatt
Актриса
Гарри Хадден-Патон

Harry Hadden-Paton
Актёр
Лора Хэддок

Laura Haddock
Актриса
Роберт Джеймс-Колльер

Robert James-Collier
Актёр
Аллен Лич

Allen Leech
Актёр
Филлис Логан

Phyllis Logan
Актриса
Элизабет Макговерн

Elizabeth McGovern
Актриса
Софи Макшера

Sophie McShera
Актриса
Майкл Фокс

Michael Fox
Актёр
Лесли Никол

Lesley Nicol
Актриса
Мэгги Смит

Maggie Smith
Актриса
Имелда Стонтон

Imelda Staunton
Актриса
Доминик Уэст

Dominic West
Актёр
Пенелопа Уилтон

Penelope Wilton
Актриса
Жонатан Заккаи

Jonathan Zaccaï
Актёр
Саманта Бонд

Samantha Bond
Актриса
Сью Джонстон

Sue Johnston
Актриса
Дуглас Рейт

Douglas Reith
Актёр
Пол Копли

Paul Copley
Актёр
Дэвид Робб

David Robb
Актёр
Алекс МакКуин

Alex MacQueen
Актёр
Джонатан Кой

Jonathan Coy
Актёр
Эва Саммс

Eva Samms
Актриса
Фифи Харт

Fifi Hart
Актриса
Оливер Баркер

Oliver Barker
Актёр
Зак Баркер

Zac Barker
Актёр
Чарли Уотсон

Charlie Watson
Актёр
Оливье Клавери

Olivier Claverie
Актёр
Росс Грин

Ross Green
Актёр

Сценаристы

Джулиан Феллоуз

Julian Fellowes
Сценарист

Продюсеры

Джон Бернард

John Bernard
Продюсер
Джулиан Феллоуз

Julian Fellowes
Продюсер
Найджел Мэрчент

Nigel Marchant
Продюсер

Операторы

Эндрю Данн

Andrew Dunn
Оператор

Композиторы

Джон Ланн

John Lunn
Композитор