Аббатство Даунтон 2 (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Downton Abbey: A New Era
Драма, Мелодрама124 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Вдовствующая графиня Вайолет Кроули получает внаследство роскошную виллу наюге Франции, ився семья отправляется вграндиозное путешествие, чтобы раскрыть тайны новых владений. Темвременем ваббатстве Даунтон начинаются съёмки художественного фильма, иобитателям поместья приходится смириться стем, чтов Даунтон проник современный мир.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Кёртис
- НБАктриса
Натали
Бай
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- ЛКАктриса
Лаура
Кармайкл
- Актёр
Джим
Картер
- РКАктриса
Ракель
Кэссиди
- БКАктёр
Брендан
Койл
- ХДАктёр
Хью
Дэнси
- МДАктриса
Мишель
Докери
- КДАктёр
Кевин
Дойл
- ТМАктриса
Таппенс
Мидлтон
- ДФАктриса
Джоэнн
Фрогатт
- ГХАктёр
Гарри
Хадден-Патон
- Актриса
Лора
Хэддок
- РДАктёр
Роберт
Джеймс-Колльер
- АЛАктёр
Аллен
Лич
- ФЛАктриса
Филлис
Логан
- Актриса
Элизабет
Макговерн
- СМАктриса
Софи
Макшера
- МФАктёр
Майкл
Фокс
- ЛНАктриса
Лесли
Никол
- Актриса
Мэгги
Смит
- Актриса
Имелда
Стонтон
- Актёр
Доминик
Уэст
- ПУАктриса
Пенелопа
Уилтон
- ЖЗАктёр
Жонатан
Заккаи
- СБАктриса
Саманта
Бонд
- СДАктриса
Сью
Джонстон
- ДРАктёр
Дуглас
Рейт
- ПКАктёр
Пол
Копли
- ДРАктёр
Дэвид
Робб
- Актёр
Алекс
МакКуин
- ДКАктёр
Джонатан
Кой
- ЭСАктриса
Эва
Саммс
- ФХАктриса
Фифи
Харт
- ОБАктёр
Оливер
Баркер
- ЗБАктёр
Зак
Баркер
- ЧУАктёр
Чарли
Уотсон
- ОКАктёр
Оливье
Клавери
- РГАктёр
Росс
Грин
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- ДФПродюсер
Джулиан
Феллоуз
- НМПродюсер
Найджел
Мэрчент
- ЭДОператор
Эндрю
Данн
- ДЛКомпозитор
Джон
Ланн