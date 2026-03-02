Аббатство Даунтон 2
Wink
Фильмы
Аббатство Даунтон 2

Аббатство Даунтон 2 (фильм, 2022) смотреть онлайн

2022, Downton Abbey: A New Era
Драма, Мелодрама124 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Вдовствующая графиня Вайолет Кроули получает внаследство роскошную виллу наюге Франции, ився семья отправляется вграндиозное путешествие, чтобы раскрыть тайны новых владений. Темвременем ваббатстве Даунтон начинаются съёмки художественного фильма, иобитателям поместья приходится смириться стем, чтов Даунтон проник современный мир.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аббатство Даунтон 2»