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8 мм

8 мм (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, 8MM
Ужасы, Фэнтези118 мин18+

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О фильме

Свет кинопроектора способен проникать в самые темные уголки человеческой души. На пленке, которая попала в руки частного детектива, запечатлена сцена зверского убийства молодой женщины. Он получает задание установить личность несчастной и выяснить, действительно ли было совершенно преступление.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «8 мм»