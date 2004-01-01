50 первых поцелуев (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.32004, 50 первых поцелуев
Комедии, Мелодрамы95 мин12+
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Сюжет
Гавайский ветеринар Генри, избалованный вниманием курортниц, влюбляется в местную девушку. Первое свидание проходит великолепно, но на следующий день Люси не узнает героя, и ему вновь приходится ее завоевывать. И так происходит постоянно, ведь у девушки отсутствует кратковременная память.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Питер
Сигал
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- Актёр
Роб
Шнайдер
- Актёр
Шон
Эстин
- Актриса
Люсия
Струс
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- ЭХАктриса
Эми
Хилл
- Актёр
Аллен
Коверт
- БКАктёр
Блейк
Кларк
- Актриса
Майя
Рудольф
- СБПродюсер
Скотт
Бэнкстон
- МЮПродюсер
Майкл
Юинг
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- Продюсер
Стив
Голин
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- ДСХудожник
Доменик
Сильвестри
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- РГХудожник
Роберт
Гринфилд
- ДГМонтажёр
Джефф
Гурсон
- ДНОператор
Джек
Н. Грин
- ТККомпозитор
Тедди
Кастелуччи