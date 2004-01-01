50 первых поцелуев
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50 первых поцелуев

50 первых поцелуев (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.32004, 50 первых поцелуев
Комедии, Мелодрамы95 мин12+

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Сюжет

Гавайский ветеринар Генри, избалованный вниманием курортниц, влюбляется в местную девушку. Первое свидание проходит великолепно, но на следующий день Люси не узнает героя, и ему вновь приходится ее завоевывать. И так происходит постоянно, ведь у девушки отсутствует кратковременная память.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «50 первых поцелуев»

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